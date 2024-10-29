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10:30, 29 октября 2024Наука и техника

Комета ATLAS разрушилась при сближении с Солнцем

«Фобос»: комета ATLAS разрушилась при сближении с Солнцем

Изображение: xras.ru

Комета C/2024 S1 (ATLAS) разрушилась при сближении с Солнцем. Об этом в Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

Синоптик заметил, что при прохождении перигелия 28 октября яркость кометы могла достигнуть минус пятой звездной величины, что сделало бы ее видимой при дневном свете. По данным Леуса, 28 октября около 10:00 по московскому времени небесное тело было разрушено.

Ранее Telegram-канал Amber Mash рассказал, что россияне поделились новыми снимками C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Тогда же руководитель Омского планетария Владимир Крупко сообщил, что местные жители наблюдали комету Цзыцзиньшань.

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      Иван Потапов
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