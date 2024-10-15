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16:00, 15 октября 2024Моя страна

В России опубликовали снимки Цзыцзиньшань

Омский планетарий опубликовал снимки кометы Цзыцзиньшань
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Brett Spangler / Wikimedia

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко рассказал, что местные жители наблюдали комету Цзыцзиньшань. Он также поделился снимками на своей странице во «ВКонтакте».

«Комета Tsuchinshan — Пурпурная гора уже над Омском и видимость будет улучшаться!» — написал он 13 октября. Позже Крупко сообщил, что несколько человек увидели комету без телескопа.

Ранее сообщалось, что жителей Приангарья пригласили понаблюдать за Луной и Сатурном. Организаторы сообщили, что, с большой долей вероятности, у посетителей будет возможность увидеть и комету С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS.

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      Варвара Кошечкина
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