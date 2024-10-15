В России опубликовали снимки Цзыцзиньшань

Омский планетарий опубликовал снимки кометы Цзыцзиньшань

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко рассказал, что местные жители наблюдали комету Цзыцзиньшань. Он также поделился снимками на своей странице во «ВКонтакте».

«Комета Tsuchinshan — Пурпурная гора уже над Омском и видимость будет улучшаться!» — написал он 13 октября. Позже Крупко сообщил, что несколько человек увидели комету без телескопа.

Ранее сообщалось, что жителей Приангарья пригласили понаблюдать за Луной и Сатурном. Организаторы сообщили, что, с большой долей вероятности, у посетителей будет возможность увидеть и комету С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS.