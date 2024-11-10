Захарова высказалась о честной оценке США Трампом

Захарова заявила, что Трампу следует отдать должное за реалистичную оценку США

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за более реалистичную оценку страны. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Американское общество больное, он [Трамп] так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой», — высказалась дипломат о честной оценке американского общества республиканцем.

Как утверждает Захарова, в истории отношений Штатов и РФ имеются «прекрасные моменты сотрудничества», к которым следовало бы стремиться. Однако в настоящее время можно заметить, что в США поощряется русофобия, которая «становится сектором общей американской философии», резюмировала официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова посочувствовала немцам после скандала с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о нападении немецкого лидера на писателя, который его раскритиковал