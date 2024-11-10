Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 10 ноября 2024Мир

Захарова высказалась о честной оценке США Трампом

Захарова заявила, что Трампу следует отдать должное за реалистичную оценку США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за более реалистичную оценку страны. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Американское общество больное, он [Трамп] так и сказал. Если до выборов слоган был "let's make America great again", то сейчас "let's make America healthy again", что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой», — высказалась дипломат о честной оценке американского общества республиканцем.

Как утверждает Захарова, в истории отношений Штатов и РФ имеются «прекрасные моменты сотрудничества», к которым следовало бы стремиться. Однако в настоящее время можно заметить, что в США поощряется русофобия, которая «становится сектором общей американской философии», резюмировала официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова посочувствовала немцам после скандала с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о нападении немецкого лидера на писателя, который его раскритиковал

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Польши анонсировал объявление о сроках прекращения огня на Украине

      Российский боец рассказал о технических секретах против дронов ВСУ

      В Австралии рыбаки спасли дрейфовавшего 19 часов в океане мужчину

      Захарова высказалась о честной оценке США Трампом

      В Госдуме предложили бесплатно давать квартиры сотрудникам МВД

      Над российским регионом сбили три украинских дрона

      Диетолог назвала важные для рациона мужчин продукты

      Байдена уличили в намерении переправить все доступные средства на Украину

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола

      Суд арестовал имущество семьи экс-полицейского Сатюкова по делу о рекордной взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше