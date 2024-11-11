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01:31, 11 ноября 2024Бывший СССР

Армия России подняла флаг над Макаровкой

«РВ»: армия России подняла флаг над Макаровкой в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бойцы 60-й мотострелковой бригады Российской армии подняли флаг над Макаровкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что населенный пункт находится на стыке ДНР и Запорожской области. Макаровка была потеряна во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС России начали перерезать трассу ЗапорожьеКурахово. Он добавил, что в ходе активных боев ВСУ потеряют контроль над городом в ДНР.

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