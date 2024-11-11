«РВ»: армия России подняла флаг над Макаровкой в ДНР

Бойцы 60-й мотострелковой бригады Российской армии подняли флаг над Макаровкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что населенный пункт находится на стыке ДНР и Запорожской области. Макаровка была потеряна во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС России начали перерезать трассу Запорожье — Курахово. Он добавил, что в ходе активных боев ВСУ потеряют контроль над городом в ДНР.