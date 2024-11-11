Астроном объяснил появление неопознанного объекта в небе над регионом России

Астроном Нефедьев: жители Казани видели в небе редкий болид

В Казани жители, которые выложили в сеть кадры с неопознанным объектом, наблюдали небольшой болид — редкое в условиях города явление. Об этом, объясняя появление объекта в небе над регионом, заявил директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев. Его слова передает РИА Новости.

«Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, — это болиды», — сказал специалист.

По его словам, болиды в небе наблюдаются довольно часто — ежегодно в атмосферу Земли влетает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества. Однако в основном такие явления наблюдаются над океанами, поэтому жители городов видят болиды редко. Это связано с тем, что города занимают маленькую площадь Земли.

Жители Казани заметили неопознанный объект вечером в воскресенье, 10 ноября. Его сняли на видео, на котором видно, что объект при движении оставляет светящийся хвост и переливается. Жители предполагали, что это может быть болид или спутник Starlink.