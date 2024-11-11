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08:13, 11 ноября 2024Россия

Жители российского региона заметили неопознанный объект в небе и сняли его на видео

В Казани жители заметили светящийся объект в небе и сняли его на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Казани жители заметили в небе странный светящийся объект и сняли его на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На видеозаписи виден объект, который при движении оставляет за собой светящийся хвост и переливается. Жители республики предположили, что они могли видеть крупный болид. В соцсетях также написали, что это мог быть спутник Starlink.

Неопознанный объект видели жители Рыбной Слободы и Петрецов. Других данных о неизвестном теле в небе над Казанью пока не приводится.

В октябре жителей города Копейска Челябинской области напугали вспышки в небе и громкие звуки. На опубликованных жителями кадрах видно, как на улице ночью начинают внезапно сигналить автомобили, а небо озаряется свечением.

ЖЗЛ
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