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13:34, 11 ноября 2024Мир

Боррель начал утро понедельника в бомбоубежище

Боррель заявил, что начал утро в бомбоубежище в Киеве
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: @JosepBorrellF

Прибывший на Украину верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что его утро началось в бомбоубежище в Киеве. Сообщение он опубликовал в социальной сети Х.

«Начинаю мой день в Киеве в убежище, когда Россия наносит очередной ракетный удар», — написал глава евродипломатии.

Свою публикацию Боррель сопроводил фотографией, на которой он стоит в коридоре на фоне таблички с надписью «убежище», будучи одетым в спортивный костюм.

9 ноября глава европейской внешнеполитической службы прибыл в Киев с визитом, который станет для него последним на посту.

В ходе визита он заявил, что выступает за наращивание военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам на территории России.

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