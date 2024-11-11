Бывшая жена рэпера Гуфа снялась в боди в откровенной позе

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева снялась в бежевом боди в откровенной позе

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Юлия Королева снялась в откровенной позе на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в бежевом обтягивающем боди с капюшоном. Помимо этого, звезда надела черные капроновые колготки и гетры поверх них. В то же время бывшая избранница исполнителя позировала, раздвинув ноги и согнув их в коленях.

В качестве аксессуаров она выбрала многочисленные серебряные кольца и серьги. Образ Королевой завершил яркий мейкап.

Ранее в сентябре бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру. Модель ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался, какие филлеры она вводила в лицо.