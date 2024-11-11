Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:14, 11 ноября 2024Путешествия

Двигатель самолета с пассажирами на борту загорелся после взлета и попал на видео

Двигатель пассажирского самолета Hainan Airlines загорелся после взлета в Риме
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет авиакомпании Hainan Airlines загорелся после взлета в Италии и попал на видео. Подробности сообщил Reuters.

Boeing 787, на борту которого было 249 пассажиров и 16 членов экипажа, направлялся из Рима в китайский город Шэньчжэнь 10 ноября. После отправления правый двигатель лайнера вспыхнул, поэтому пилотам пришлось сбросить топливо над морем и вернуться в аэропорт Фьюмичино.

По данным итальянской береговой охраны, причиной пожара стало столкновение с птицей. Отмечается, что посадка прошла благополучно, а задержек в воздушном движении в римской авиагавани не было.

Ранее в Бразилии другой Boeing почти полностью сгорел после аварийной посадки. Пилоты успели эвакуироваться из окна кабины по тросу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин хочет навести порядок на дорогах. Президент назвал три причины ДТП, которые необходимо устранить

      В семье поглумившейся над терактом в «Крокусе» россиянки высказались о наказании для нее

      Изменение стоимости жилья в Москве оценили

      Россиянин расправился с товарищем и попал в СИЗО

      Президент Армении был доставлен в больницу

      Россияне притормозили с кредитами

      Стал известен срок лечения Гуфа в рехабе

      Россиянам раскрыли пользу популярной каши

      Центробанк захотел ограничить выдачу выгодной для россиян ипотеки

      Двум сотрудницам полиции предъявили обвинение за незаконное оформление 72 загранпаспортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше