Двигатель самолета с пассажирами на борту загорелся после взлета и попал на видео

Двигатель пассажирского самолета Hainan Airlines загорелся после взлета в Риме

Самолет авиакомпании Hainan Airlines загорелся после взлета в Италии и попал на видео. Подробности сообщил Reuters.

Boeing 787, на борту которого было 249 пассажиров и 16 членов экипажа, направлялся из Рима в китайский город Шэньчжэнь 10 ноября. После отправления правый двигатель лайнера вспыхнул, поэтому пилотам пришлось сбросить топливо над морем и вернуться в аэропорт Фьюмичино.

По данным итальянской береговой охраны, причиной пожара стало столкновение с птицей. Отмечается, что посадка прошла благополучно, а задержек в воздушном движении в римской авиагавани не было.

Ранее в Бразилии другой Boeing почти полностью сгорел после аварийной посадки. Пилоты успели эвакуироваться из окна кабины по тросу.