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17:09, 11 ноября 2024Путешествия

Boeing полностью сгорел после аварийной посадки и попал на видео

Грузовой самолет Boeing полностью сгорел после аварийной посадки в Сан-Паулу
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетПожары в России

Грузовой самолет Boeing 737 вспыхнул после аварийной посадки в аэропорту Сан-Паулу, Бразилия, и попал на видео. Подробности сообщает портал The Aviation Herald.

Лайнер компании Total Linhas Aereas выполнял рейс из города Витория 9 ноября. Когда воздушное судно уже приступило к снижению, экипаж сообщил о пожаре в грузовом отсеке. Отмечается, что примерно за пять минут до посадки самолет потерял связь с диспетчерами, однако пилоты смогли успешно посадить его и эвакуироваться по тросу через окна кабины.

Вскоре лайнер был охвачен огнем. Аварийно-спасательные службы быстро прибыли на место происшествия и приступили к тушению, однако борт практически полностью сгорел.

Местные авиационные власти начали расследование причин произошедшего. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.

Ранее в России пассажирский самолет столкнулся с зайцем в аэропорту. Дикий зверь выбежал на взлетно-посадочную полосу во время отправления лайнера.

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