Экономические потери Ливана от войны с Израилем оценили

Микати: экономический ущерб от военных действий Израиля составил $8,5 млрд

Экономический ущерб Ливана от военных действий Израиля составил 8,5 миллиарда долларов. Потери страны оценил премьер-министр республики Наджиб Микати, его цитирует ТАСС.

На внеочередном саммите стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), открывшемся в Эр-Рияде, представитель Ливана обратился к партнерам с просьбой о поддержке. По его словам, в одиночку страна не справится с «беспрецедентным в своей истории кризисом». В результате войны был нанесен «существенный урон» сельскому хозяйству и экологии, нарушена работа сферы здравоохранения и образования.

«Израиль продолжает безнаказанно попирать суверенитет Ливана, что ставит под угрозу наше настоящее и будущее. (...) Агрессия привела к огромным гуманитарным потерям, перемещению около 1,2 миллиона человек из своих домов», — заявил Микати.

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак отметила, что полномасштабная война между Ираном и Израилем может привести к серьезным последствиям как для региональной, так и мировой экономики. Гражданское население ряда регионов столкнулось с ухудшением качества жизни спустя почти год после начала боевых действий. Жители получают недостаточные объемы гуманитарной помощи и продолжают находиться в тяжелых социально-экономических условиях, отметила эксперт.

С начала 2024 года ВВП Западного берега реки Иордан упал на 86 процентов, а экономика Ливана, по предварительным данным, сократилась на четверть. Конфликт нанес значительный урон местной инфраструктуре и усугубил макроэкономическую и социальную ситуацию в регионе. ВВП Израиля за этот период смог лишь частично восстановиться после падения примерно на 20 процентов в четвертом квартале 2023-го.