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19:08, 3 октября 2024Экономика

В МВФ оценили последствия войны Ирана и Израиля для мировой экономики

Представитель МВФ Козак: война Ирана и Израиля нанесет большой урон мировому ВВП

Фото: Ammar Awad / Reuters

Полномасштабная война между Ираном и Израилем может привести к серьезным последствиям как для региональной, так и мировой экономики. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводит ТАСС.

«Под ударом может оказаться не только экономика стран Ближнего Востока, но и государств за пределами этого региона, пояснила она. Экономика находится в центре конфликта (между Ираном и Израилем — прим. «Ленты.ру»)», — резюмировала Козак.

Она добавила, что к настоящему времени от конфликта в экономическом плане успели пострадать ряд регионов на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности, о жителях Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Ливана и Израиля. Гражданское население столкнулось с ухудшением качества жизни спустя почти год после начала боевых действий. Жители получают недостаточные объемы гуманитарной помощи и продолжают находиться в тяжелых социально-экономических условиях, посетовала Козак.

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С начала 2024 года, напомнила она, ВВП Западного берега Иордана упал на 86 процентов, а экономика Ливана, по предварительным данным, сократилась на четверть. Конфликт нанес значительный урон местной инфраструктуре и усугубил и без того хрупкую макроэкономическую и социальную ситуацию в регионе. В то же время ВВП Израиля за этот период смог лишь частично восстановиться после падения примерно на 20 процентов в четвертом квартале 2023-го. «Ситуация (на Ближнем Востоке — прим. «Ленты.ру») вызывает большую обеспокоенность, это очень высокая неопределенность», — заключил Козак.

Ранее аналитики финансовой корпорации Citigroup заявили, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к резкому скачку мировых цен на нефть. В случае ракетных ударов израильской армией по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), терминалам и электростанциям военные Ирана могут перекрыть Ормузский пролив, через который на глобальный энергорынок поступает большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Подобный сценарий эксперты назвали наихудшим для мирового нефтяного рынка. Инвестиционный банкир Евгений Коган допустил, что при таком развитии событий биржевая стоимость эталонной североморской марки сырья Brent может увеличиться до 85 долларов и выше.

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