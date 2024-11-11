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07:35, 11 ноября 2024Бывший СССР

Экс-глава Гагаузии назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой

Бывшая глава Гагаузии Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Родион Прока / РИА Новости

Бывшая глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре прошедших выборов Ирина Влах в беседе с РИА Новости заявила, что запрет на вещание СМИ в Молдавии – это диктатура.

По ее словам, цель партии «Сердце Молдовы» — это освободить республику от режима президента Майи Санду.

До этого Влах подчеркнула, что восстановление отношений между Кишиневом и Москвой невозможно до тех пор, пока пост главы Молдавии занимает Санду.

9 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. Политик набрала наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов.

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