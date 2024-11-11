Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:23, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали причину сложных отношений с Россией

Влах: восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно из-за Санду
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik /РИА Новости

Восстановление отношений между Кишиневом и Москвой невозможно до тех пор, пока пост президента Молдавии занимает Майя Санду. Такую причину назвала бывшая глава Гагаузии и экс-кандидат на пост главы государства Ирина Влах в беседе с РИА Новости.

«Действующее руководство не скрывает своего враждебного отношения к России. Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно. Санду ошибочно полагает, что если у тебя хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией», — рассказала Влах.

Она отметила, что действия Санду и ее администрации не соотносятся с интересами молдавского народа.

9 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. Политик набрала наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов.

В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор посетовал, что Майя Санду сама посадила себя в кресло президента по итогам прошедших выборов. Политик также заявил о нежелании признавать результаты президентских выборов и намерении их оспаривать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассказал Путину о желании скорейшего разрешения конфликта на Украине. Какие шаги предпринимает Запад?

      Экономист назвал выгодное время для открытия вклада

      Блогер описал одну особенность жизни на севере России фразой «как в 1990-х»

      Россиянка испугалась угроз отчима и заколола его ножом

      В США раскрыли подготовку России к наступлению в Курской области

      Экс-подполковник СБУ прокомментировал возможности Украины создать ядерное оружие

      В Молдавии назвали причину сложных отношений с Россией

      Минфин Белоруссии раскрыл планы по выплате госдолга на 2025 год

      Минобороны сообщило о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      В российском регионе угнали автомобиль с четырехлетним ребенком внутри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше