В Молдавии назвали причину сложных отношений с Россией

Влах: восстановление отношений Молдавии с Россией невозможно из-за Санду

Восстановление отношений между Кишиневом и Москвой невозможно до тех пор, пока пост президента Молдавии занимает Майя Санду. Такую причину назвала бывшая глава Гагаузии и экс-кандидат на пост главы государства Ирина Влах в беседе с РИА Новости.

«Действующее руководство не скрывает своего враждебного отношения к России. Поэтому, пока у власти находится этот режим, улучшение отношений невозможно. Санду ошибочно полагает, что если у тебя хорошие отношения с Западом, то непременно должны быть плохие отношения с Россией», — рассказала Влах.

Она отметила, что действия Санду и ее администрации не соотносятся с интересами молдавского народа.

9 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. Политик набрала наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов.

В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор посетовал, что Майя Санду сама посадила себя в кресло президента по итогам прошедших выборов. Политик также заявил о нежелании признавать результаты президентских выборов и намерении их оспаривать.

