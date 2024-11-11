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11:34, 11 ноября 2024Из жизни

Елизавета II дала Борису Джонсону оскорбительное прозвище в последние дни жизни

Елизавета II пошутила про Бориса Джонсона и похороны за два дня до смерти
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Королева Елизавета II нелестно отозвалась о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне в последние дни своей жизни. Об этом пишет The Daily Beast.

О неприязненном отношении покойной королевы к Джонсону стало известно из книги Тима Шипмана о Брексите «Out» («Вон»). По словам Шипмана, бывший премьер-министр настолько раздражал ее, что она дала ему оскорбительное прозвище за два дня до ее кончины. «По крайней мере теперь этот идиот не будет организовывать мои похороны», — пошутила Елизавета II в присутствии родных и доверенных слуг, когда кто-то упомянул имя Джонсона.

Джонсон ушел в отставку всего за неделю до того, как королевы не стало. Один неназванный, но приближенный к королевской семье министр даже якобы пошутил на эту тему: «Ее Величество хотела продержаться достаточно долго, чтобы дождаться ухода Бориса». По информации Шипмана, королева назвала Джонсона идиотом, потому что была в ярости из-за нарушаюших конституцию маневров Джонсона, касающихся Брексита.

Шипман утверждает что отношения между Джонсоном и королем Карлом III также стали напряженными после того, как бывший премьер обвинил короля в «поливании дерьмом» его плана депортации беженцев из Руанды.

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Ранее Джонсон признался, что Елизавета II помогла ему справиться с суеверным страхом перед сидящими в одиночестве сороками — предвестниками неудачи. Королева посоветовала ему здороваться с птицей и рассказывать ей, какой сегодня день.

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