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02:01, 11 ноября 2024Забота о себе

Известная актриса рассказала о визитах в группы помощи алкоголикам

Актриса Ронан заявила, что посещала группы алкоголиков перед съемками «Выгона»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Сирша Ронан

Сирша Ронан. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная актриса Сирша Ронан призналась, что перед съемками фильма «Выгон» ей пришлось посещать группы помощи алкоголикам. Об этом 30-летняя звезда рассказала в беседе с изданием Numero.

По словам Ронан, эти визиты были необходимы, чтобы она смогла понять главную героиню картины, борющуюся с алкогольной зависимостью. «Она застенчивая, тихая и нервная, поэтому алкоголь становится своего рода лекарством. Интоксикация — это наркотик, который позволяет ей дистанцироваться от версии себя, которую она ненавидит», — заявила актриса.

Посещения групп дались актрисе нелегко, она испытывала тревожность, однако этот опыт она назвала интересным. Актриса также добавила, что для нее алкоголизм связан с личным горем. «Это зависимость, с которой я сама не боролась, но видела, как с ней борются очень близкие мне люди. И некоторые из них в конце концов увидели свет, а другие нет — и это невероятно больно», — рассказала она.

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Актриса подчеркнула, что раньше не понимала, как работает зависимость, и испытывала гнев и негодование по отношению к близким людям, у которых была алкогольная зависимость. Ронан не уточнила, о ком именно из родных она говорила.

Трудно сесть и исследовать влияние, которое спиртное оказывает на мозг, потратить время на то, чтобы его разобрать, потому что зависимость так ранит, так больно, что ее выбрали вместо вас. Думаю, я провела большую часть своей жизни, нося это с собой. Было страшно и очень больно

Сирша Ронанактриса

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что мнение о якобы неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. По его словам, алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола.

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