Известная актриса рассказала о визитах в группы помощи алкоголикам

Актриса Ронан заявила, что посещала группы алкоголиков перед съемками «Выгона»

Известная актриса Сирша Ронан призналась, что перед съемками фильма «Выгон» ей пришлось посещать группы помощи алкоголикам. Об этом 30-летняя звезда рассказала в беседе с изданием Numero.

По словам Ронан, эти визиты были необходимы, чтобы она смогла понять главную героиню картины, борющуюся с алкогольной зависимостью. «Она застенчивая, тихая и нервная, поэтому алкоголь становится своего рода лекарством. Интоксикация — это наркотик, который позволяет ей дистанцироваться от версии себя, которую она ненавидит», — заявила актриса.

Посещения групп дались актрисе нелегко, она испытывала тревожность, однако этот опыт она назвала интересным. Актриса также добавила, что для нее алкоголизм связан с личным горем. «Это зависимость, с которой я сама не боролась, но видела, как с ней борются очень близкие мне люди. И некоторые из них в конце концов увидели свет, а другие нет — и это невероятно больно», — рассказала она.

Актриса подчеркнула, что раньше не понимала, как работает зависимость, и испытывала гнев и негодование по отношению к близким людям, у которых была алкогольная зависимость. Ронан не уточнила, о ком именно из родных она говорила.

Трудно сесть и исследовать влияние, которое спиртное оказывает на мозг, потратить время на то, чтобы его разобрать, потому что зависимость так ранит, так больно, что ее выбрали вместо вас. Думаю, я провела большую часть своей жизни, нося это с собой. Было страшно и очень больно Сирша Ронан актриса

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