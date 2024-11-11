Ряд российских регионов предупредили о скором 30-градусном морозе

Синоптик Вильфанд: на Урале ожидаются морозы до минус 34 градусов

В начале этой недели на Урале ожидаются 30-градусные морозы. В каких российских регионах зима ускорит свой приход, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Резкое похолодание прогнозируется в Уральском федеральном округе, в частности, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. По сведениям синоптика, в понедельник ночью столбики термометров опустятся там до отметки в минус 19-23 градуса. С середины недели ночные температуры понизятся еще сильнее, до 29-34 градусов мороза в ЯНАО и минус 26-28 градусов в ХМАО. При этом климатическая норма для Урала на эти числа ноября выше на 8-10 градусов, отмечает Вильфанд.

В ближайшие дни температура упадет и в Сибири. На 10 градусов похолодает в Омской области: ночью воздух остынет до минус 9-11 градусов, днем температура составит 6-8 градусов мороза. Уже в четверг она опустится до минус 16-21 градуса, но к выходным вновь пойдет на повышение. В Новосибирске ночью подморозит до минус 15-19 градусов, что ниже нормы на 5-6 градусов. До минус 12-15 градусов похолодает в Алтайском крае. В четверг-пятницу в Томске ожидается до минус 23-26 градусов.

Осеннее тепло покинет и столицу. С понедельника, 11 ноября, в Москву пришли заморозки. По области столбики термометров добрались до минус 5 градусов.