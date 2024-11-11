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09:20, 11 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Леус: с понедельника в Москве наступят заморозки
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

С этой недели в Москве наступит похолодание. Чего ждать жителям столицы от погоды, в своем Telegram-канале рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, заморозки придут в мегаполис в понедельник, 11 ноября. Ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров вновь опустились ниже нуля — до отметки минус 1 градус. При этом на метеостанциях в Новой Москве и Михайловском температура упала до минус 5,5 градуса — это минимальный показатель на территории региона. В Подмосковье холоднее всего оказалось в Клину, где воздух остыл до минус 4,4 градуса.

Холодать продолжит и завтра, предупреждает Леус. Несмотря на некоторое потепление днем в понедельник, в ночь на вторник, 12 ноября, температура вновь понизится до минусовых значений.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какой выдастся предстоящая зима для центральных регионов России. Ноябрь сохранит осеннее тепло, зима начнется в соответствии с календарем, будет мягкой и снежной.

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