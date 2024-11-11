Мужчина расправился с возлюбленной из-за ее новой прически

В США мужчина зарезал возлюбленную из-за ее новой прически

В штате Пенсильвания, США, 49-летний мужчина заявил, что ему не нравится новая прическа 50-летней возлюбленной, и расправился с ней. Об этом сообщает ABC 27.

Конфликт пары начался с того, что Кармен Мартинес-Сильва постриглась. Это разозлило ее бойфренда Бенджамина Гарсию Гуаля так сильно, что он стал угрожать ей ножом. Она испугалась неадекватной реакции и решила с ним расстаться.

Как пишет People, опасаясь злости бойфренда, Мартинес-Сильва уехала на время к своему брату Луису. Однако Гуаль предугадал действия возлюбленной и пришел туда в ее поисках. Луис соврал, что женщины нет в доме, но Гуаль понял, что это не так, и набросился на обманщика с ножом. Женщина пыталась остановить бойфренда, но тот просто зарезал ее.

Полицейским сообщили о поножовщине в доме Мартинес-Сильвы. Прибыв на место преступления, они обнаружили Гуаля в машине с окровавленным ножом. Его задержали. Брата женщины с множеством ножевых ранений доставили в больницу. Отмечается, что ему смогут помочь врачи. Мартинес-Сильву спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния мужчину обвинили в расправе над возлюбленной, после того как ее останки нашли у их дома. Предполагается, что мужчина и женщина поссорились, когда выпивали вместе. Это привело к тому, что бойфренд набросился на женщину и стал ее душить.