Россияне смогут быстрее добираться от Москвы до Петербурга

URA.RU: новый российский поезд довезет от Москвы до Петербурга быстрее «Сапсана»

Новый российский высокоскоростной поезд, который будет возить пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга, позволит передвигаться между двумя столицами быстрее, чем на «Сапсане». Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, передает URA.RU.

По его словам, отечественный поезд сможет развивать скорость 360 километров в час и преодолевать 630 километров между Москвой и Петербургом за 2-2,5 часа. Его вместимость составит 460 пассажиров. Специалист напомнил, что немецкий «Сапсан» может разогнаться только до 200 километров в час.

«Для всех проектов ВСМ потребуется до 300 таких составов», — добавил Хазанов. Он отметил, что российские специалисты справятся с задачей и смогут создать необходимое количество поездов.

Ранее стало известно, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей.