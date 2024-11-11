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19:03, 11 ноября 2024Экономика

Россияне смогут быстрее добираться от Москвы до Петербурга

URA.RU: новый российский поезд довезет от Москвы до Петербурга быстрее «Сапсана»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новый российский высокоскоростной поезд, который будет возить пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга, позволит передвигаться между двумя столицами быстрее, чем на «Сапсане». Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, передает URA.RU.

По его словам, отечественный поезд сможет развивать скорость 360 километров в час и преодолевать 630 километров между Москвой и Петербургом за 2-2,5 часа. Его вместимость составит 460 пассажиров. Специалист напомнил, что немецкий «Сапсан» может разогнаться только до 200 километров в час.

«Для всех проектов ВСМ потребуется до 300 таких составов», — добавил Хазанов. Он отметил, что российские специалисты справятся с задачей и смогут создать необходимое количество поездов.

Ранее стало известно, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей.

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