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10:07, 11 ноября 2024Силовые структуры

После срыва украинской операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар

Российские войска нанесли удар по ВСУ после срыва операции по угону вертолета
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: ФСБ РФ

Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после сорванной операции с угоном вертолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в понедельник, 11 ноября, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, в ходе оперативной игры с украинской военной разведкой, удалось вскрыть позиции ПВО и места дислокации подразделений ВСУ, в результате чего по ним удалось нанести эффективное огневое поражение ракетными системами залпового огня.

Утром 11 ноября стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет Ми-8МТПР-1. Украинская разведка вышла на пилота через мессенджер Telegram. За угон техники ему обещали деньги и помощь в эвакуации семьи за границу. Согласно плану, семью предстояло переправить сначала в Кишинев, откуда ее должны были вывезти на машине. Перед вылетом, согласно инструктажу, летчику предстояло отравить своих товарищей.

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