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04:25, 11 ноября 2024Россия

Рогов подтвердил взятие Макаровки под контроль ВС России

Рогов заявил о взятии села Макаровка в ДНР под контроль ВС России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил взятие села Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль.

«Макаровка наша! В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бойцы 60-й мотострелковой бригады Российской армии подняли флаг над Макаровкой в Донецкой народной республике. Населенный пункт находится на стыке ДНР и Запорожской области.

7 ноября стало известно, что при взятии под контроль села Кременная Балка в ДНР российские военные уничтожили шведскую технику — бронетранспортер «Viking».

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