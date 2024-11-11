Рогов заявил о взятии села Макаровка в ДНР под контроль ВС России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил взятие села Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль.

«Макаровка наша! В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки», — заявил он.

Ранее сообщалось, что бойцы 60-й мотострелковой бригады Российской армии подняли флаг над Макаровкой в Донецкой народной республике. Населенный пункт находится на стыке ДНР и Запорожской области.

7 ноября стало известно, что при взятии под контроль села Кременная Балка в ДНР российские военные уничтожили шведскую технику — бронетранспортер «Viking».