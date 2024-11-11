Россиянин ударил знакомого ножом и закрыл в квартире с прибывшими медиками

В Москве мужчина ударил знакомого ножом и закрыл в квартире с медиками

В Москве мужчина ударил знакомого ножом, а затем закрыл в квартире с медиками, прибывшими на вызов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, на Новоясеневском проспекте мужчина напал с ножом на своего знакомого и ранил его. Прибывшие на вызов медики хотели госпитализировать пострадавшего, но злоумышленник закрыл их в квартире и сбежал. Сотрудники скорой помощи вызвали спасателей, чтобы те их освободили.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший с ножом на депутата из ХМАО Александра Колодича, получил 17 лет колонии.