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16:13, 11 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин ударил знакомого ножом и закрыл в квартире с прибывшими медиками

В Москве мужчина ударил знакомого ножом и закрыл в квартире с медиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве мужчина ударил знакомого ножом, а затем закрыл в квартире с медиками, прибывшими на вызов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, на Новоясеневском проспекте мужчина напал с ножом на своего знакомого и ранил его. Прибывшие на вызов медики хотели госпитализировать пострадавшего, но злоумышленник закрыл их в квартире и сбежал. Сотрудники скорой помощи вызвали спасателей, чтобы те их освободили.

Ранее сообщалось, что мужчина, напавший с ножом на депутата из ХМАО Александра Колодича, получил 17 лет колонии.

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