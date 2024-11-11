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11:54, 11 ноября 2024Россия

В России отреагировали на сообщения о звонке Трампа Путину

Депутат Чепа назвал возможный звонок Трампа Путину хорошим сигналом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сообщения о звонке избранного президентом Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину — это хороший сигнал, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее издание The Washington Post сообщило о том, что Трамп позвонил Путину в четверг, 7 ноября, и призвал не обострять ситуацию на Украине. Он также выразил заинтересованность в последующих переговорах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине».

Если такой звонок был, то это говорит о том, что будущая администрация Вашингтона готова к переговорам. Для нас и для мира в целом это очень важный сигнал. Не дожидаясь инаугурации, Трамп активно приступил к оцениванию ситуации во внешней политике. Он и с Путиным, и с [израильским премьер-министром Биньямином] Нетаньяху говорил, и очевидно, не будет ждать инаугурации, а будет действовать быстрее

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Но при этом, смотрите, когда Трамп звонит Путину, в Вашингтоне активно обсуждается вопрос об очередной поставке оружия на 6 миллиардов долларов, а в Европе слышны голоса с призывами к [главе США Джо] Байдену разрешить удары вглубь России. То есть видите, какое противостояние идет, в том числе в Америке и в мире», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.

ЖЗЛ
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