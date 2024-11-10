Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

WP: Трамп позвонил Путину и призвал не обострять ситуацию на Украине

Избранный президентом США Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и призвал не обострять ситуацию на Украине.

По данным The Washington Post (WP), политик выразил обеспокоенность последствиями для американских налогоплательщиков от расходов на поддержку Киева. Трамп предположил, что мир может потребовать от украинских властей уступить часть территории, например Крым.

Также избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах с российским лидером «для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине».

Кроме того, Трамп напомнил о военном присутствии США в Европе. Политики также обсудили возможности достижения мира на европейском континенте.

Украину проинформировали о звонке Трампа Путину

Правительство Украины было проинформировано о звонке избранного президента США российскому лидеру. По данным источников, знакомых с ситуацией, украинские власти не возражали против разговора.

По данным WP, украинские чиновники «давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины».

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что Трамп, победивший на выборах президента США, возможно, сможет усадить Украину за стол переговоров с Россией. Отмечалось, что у новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева.

Кроме того, стало известно, что команда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. По данным WSJ, переходная администрация политика намерена заморозить текущую линию фронта, создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс в течение 20 лет.

Байден попросит Трампа не прекращать помощь Украине

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден лично попросит Трампа не прекращать помощь Украине.

У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и будущей администрации, что Соединенные Штаты не должны уходить от Украины Джейк Салливан Помощник президента США по вопросам нацбезопасности

Салливан также сообщил, что действующая администрация США планирует реализовать все средства, которые Конгресс ранее выделил на оказание помощи Украине. Он подчеркнул, что речь идет о шести миллиардах долларах, которые Киев получит до 20 января.

Сын Трампа выложил видео о скором прекращении помощи США Украине

Дональд Трамп-младший выложил в социальные сети видео о скором прекращении военной помощи Соединенных Штатов Украине. Кадры иллюстрируют встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на них идет подпись: «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки».

В конце видеоролика дается изображение украинского лидера крупным планом, впоследствии фото становится черно-белым. Сейчас этого видео в аккаунте сына избранного президента США уже нет.

В сентябре Трамп-младший пристыдил Зеленского за слова о его отце, а также за поддержку кандидатуры Камалы Харрис.

Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата от Республиканской партии на пост президента? Дональд Трамп-младший Сын избранного президента США

По его мнению, глава Украины не имеет права делать резкие высказывания после получения огромной финансовой помощи от Вашингтона.