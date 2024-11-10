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21:34, 10 ноября 2024Мир

Украина получит 6 миллиардов долларов до инаугурации Трампа

Салливан: Украина получит 6 млрд долларов до инаугурации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Действующая администрация США планирует реализовать все средства, которые Конгресс ранее выделил на оказание помощи Украине. Об этом рассказал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CBS.

Он напомнил, что речь идет о 6 миллиардах долларах (более 589,3 миллиарда рублей), которые Киев получит до 20 января. «К [инаугурации избранного президента Дональда Трампа] 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный Конгрессом», — отметил Салливан.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс уличил администрацию Джо Байдена в намерении срочно переправить на Украину все доступные средства. По его мнению, Вашингтон пытается максимально проспонсировать киевские власти до инаугурации Дональда Трампа.

10 ноября газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп, победивший на выборах, возможно, сможет усадить Украину за стол переговоров с Россией. У новоизбранного американского лидера есть шансы выполнить амбициозную повестку на фоне теряющего свои позиции Киева, считают журналисты.

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