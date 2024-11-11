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14:21, 11 ноября 2024Ценности

Собчак похвасталась браслетом более чем за 33 миллиона рублей

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась браслетом Bvlgari за 33,7 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак похвасталась браслетом более чем за 33 миллиона рублей на своем 43-летии. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитость пришла на вечеринку в честь дня рождения в украшении бренда Bvlgari, стоимость которого составляет 347 тысяч долларов (33,7 миллиона рублей).

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Отмечается, что ювелирное изделие в виде змеи выполнено из белого золота и имеет россыпь круглых бриллиантов классической огранки общим весом 50,34 карата.

Ранее в ноябре сообщалось, что россияне получат возможность купить вещи Ксении Собчак. С 8 ноября на платформе «Авито» начнет продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и другие вещи, которые ранее принадлежали звездам.

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