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15:55, 11 ноября 2024Бывший СССР

В России ответили на слова главкома ВСУ о цели Киева под Курском

Сенатор Джабаров: Сырский заблуждается, говоря о целях ВСУ под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заблуждается, говоря о целях Киева в Курской области, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. На слова главкома ВСУ о планах Украины под Курском сенатор ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее главком ВСУ заявил, что целью операции украинской армии в Курской области является защита других направлений фронта.

«Господин Сырский заблуждается. То, что совершают наши солдаты, показывает, что они выполняют настоящий подвиг, а то, что творят украинские пришельцы, — это терроризм», — отметил Джабаров.

8 ноября американская газета The Washington Post сообщила об адском положении ВСУ в Курской области.

В беседе с изданием двое неназванных украинских военных признались, что текущая ситуация в российском регионе намного сложнее, чем была несколько месяцев назад. По их словам, в приграничье ведутся ожесточенные бои, а военным приходится действовать в адских условиях.

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