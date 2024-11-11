В Молдавии заявили о прослушивании телефонов граждан в ходе выборов

Генерал Чернэуцяну: полиция Молдавии осуществляла прослушку телефонов граждан

Правоохранительные органы Молдавии во время прошедших выборов и референдума по интеграции в Евросоюз осуществляла прослушивание телефонов граждан. Об этом рассказал глава Генерального инспектората полиции Молдавии генерал Виорел Чернэуцяну в интервью изданию Ziarul de Garda.

«Под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек: это сколько людей должны сидеть с наушниками, чтобы слушать все, о чем говорят», — отметил он.

По его словам, оборудование полиции позволяет читать сообщения на мобильных телефонах граждан страны. С этим связаны огромные затраты, добавил Чернэуцяну.

Он также рассказал, что полиция начала прослушку и слежку еще весной 2023 года, когда перед местными выборами получила сведения о схемах покупки голосов со стороны запрещенной властями оппозиционной партии «Шор». Чернэуцяну также отметил, что работе полиции «мешает необходимость запрашивать прокуратуру и суд для применения специальных мер наблюдения».

9 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу действующего президента Майи Санду. Политик набрала наибольшее количество голосов во втором туре — 930 139 голосов.

В свою очередь, лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор посетовал, что Майя Санду сама посадила себя в кресло президента по итогам прошедших выборов. Политик также заявил о нежелании признавать результаты президентских выборов и намерении их оспаривать.