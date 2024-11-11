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11:42, 11 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе кубинца осудили за попытку расправиться со своим земляком

В Московской области осудили кубинца за попытку убить своего земляка из-за долга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Московской области осудили кубинца, который пытался расправиться со своим земляком. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Обвиняемый получил пять лет и два месяца колонии строгого режима.

По данным следствия, 16 января в Богородском городском округе возле подъезда жилого дома 36-летний иностранный гражданин поссорился со знакомым из-за долга. В ходе конфликта нападавший нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом. Закончить задуманное преступник не смог, мужчина оказал активное сопротивление. Пострадавший получил экстренную медицинскую помощь и выжил.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в покушении на жизнь главврача российской больницы арестовали.

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