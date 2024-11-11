В США раскрыли планы Трампа в первый день президентства

AP: в первый день президентства Трамп начнет массовую депортацию мигрантов

В первый день своего президентства Дональд Трамп планирует начать массовую депортацию мигрантов и закрыть южную границу США. Подробности раскрыло Associated Press (AP).

«Я не собираюсь быть диктатором, лишь за исключением самого первого дня. В этот день мне в Белом доме мне предстоит многое сделать (...) Я хочу закрыть южную границу США», — передает агентство слова политика о планах на первый день его второго президентского срока.

По информации авторов материала, дополнительно в список дел республиканца входят начало массовой депортации мигрантов, отмена политики действующей администрации Джо Байдена в сфере образования, а также увольнение тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, «могут тайно работать против него». Кроме того, сообщается о возможном помиловании тех людей, которые были арестованы за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Левитт заявила, что он в первую неделю своего президентства отменит все указы, которые подписали Байден и его вице-президент Камала Харрис, отходя от «эффективного политического курса первой администрации республиканца».