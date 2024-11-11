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10:14, 11 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в ультракоротком наряде и сетчатых колготках

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в ультракоротком черном платье
Екатерина Ештокина
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Rocco Spaziani / Reuters

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица показала серию фото, на которых позировала перед камерой в ультракоротком черном платье с поясом на талии. Помимо этого, звезда надела колготки в крупную сетку и остроносые туфли на каблуках с открытой пяткой.

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Свой образ избранница артиста дополнила собранными в пучок волосами и макияжем в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала очки с черной оправой.

В октябре возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в пиджаке на голое тело. На фото она предстала в светло-коричневом костюме, состоящем из широких брюк и пиджака.

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