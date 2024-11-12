53-летний Марк Уолберг снялся топлес с тележкой льда

Американский актер и продюсер Марк Уолберг похвастался фигурой на откровенном фото. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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53-летняя телезвезда снялся топлес, стоя рядом с тележкой льда в отеле. Знаменитость рассказал, что заказал лед прямо в номер, чтобы впоследствии принять холодную ванную. «Лед привезен для очень важной персоны», — гласила надпись на листке, прикрепленной к тележке.
В сентябре британский актер Аарон Тейлор-Джонсон также снялся топлес с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше.