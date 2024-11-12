Дочь культового актера родила от звезды Marvel

Дочь Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка от актера Криса Пратта

Дочь культового актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

У Кэтрин и актера Криса Пратта, известного по роли в супергеройских фильмах Marvel, родился сын. Малыша назвали Форд Фитцджеральд Шварценеггер Пратт. СМИ отмечают, что имя новорожденного может быть отсылкой к бывшему президенту США Джону Ф. Кеннеди (его второе имя было именно Фицджеральд). Девушка является его внучатой племянницей по линии матери Марии Шрайвер.

Для пары это уже третий ребенок: они воспитывают двух дочерей Лайлу и Элоизу. У Криса также есть ребенок от предыдущих отношений с актрисой Анной Фэрис.

Ранее стало известно, что Крис Пратт сыграет в новом голливудском фильме российского режиссера.