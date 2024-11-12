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10:54, 12 ноября 2024Культура

Дочь культового актера родила от звезды Marvel

Дочь Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка от актера Криса Пратта
Андрей Шеньшаков

Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Globallookpress.com

Дочь культового актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

У Кэтрин и актера Криса Пратта, известного по роли в супергеройских фильмах Marvel, родился сын. Малыша назвали Форд Фитцджеральд Шварценеггер Пратт. СМИ отмечают, что имя новорожденного может быть отсылкой к бывшему президенту США Джону Ф. Кеннеди (его второе имя было именно Фицджеральд). Девушка является его внучатой племянницей по линии матери Марии Шрайвер.

Для пары это уже третий ребенок: они воспитывают двух дочерей Лайлу и Элоизу. У Криса также есть ребенок от предыдущих отношений с актрисой Анной Фэрис.

Ранее стало известно, что Крис Пратт сыграет в новом голливудском фильме российского режиссера.

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