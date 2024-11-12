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17:07, 12 ноября 2024Мир

Планы Евросоюза по антироссийским санкциям связали с политикой Трампа

Блохин: планы ЕС ввести новые санкции против РФ исключают нормализацию отношений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Планы Евросоюза (ЕС) ввести новые антироссийские санкции исключают возможность нормализации отношений Москвы и Запада с приходом к власти в США Дональда Трампа, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Европейский союз начал работу над 15-м пакетом санкций против России и планирует согласовать его к 19 ноября.

«Это в очередной раз доказывает, что какого-то радикального изменения отношения Европы с Россией не стоит ожидать. Они продолжают идти по пути конфронтации вне зависимости от обстоятельств. Это сразу перечеркивается все дискуссии об отмены санкций при [Дональде] Трампе. Наоборот, совсем другие, воинственные сигналы идут. При Трампе нормализации отношений с Западом ожидать не стоит», — считает Блохин.

Он также предположил, что в рамках нового пакета ЕС может расширить рестрикции против российских компаний и попытаться углубить давление в ряде секторов экономики.

9 ноября верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. В этот санкционный пакет внесли 116 физических и юридических лиц из России и ограничили поставки технологий двойного назначения 61 компании из РФ, Китая, ОАЭ и Турции.

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