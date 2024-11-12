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15:11, 12 ноября 2024Бывший СССР

Генпрокурор Абхазии предложил освободить задержанных оппозиционеров

Генпрокурор Абхазии Агрба предложил освободить задержанных оппозиционеров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба предложил освободить задержанных оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме. Об этом заявил член общественной палаты республики Сократ Джинджолия на переговорах с протестующей оппозицией, передает ТАСС.

«Генпрокурор на суде внес предложение освободить. Президент [Абхазии Аслан Бжания] нам намекнул, что решение сегодня будет принято», — сообщил он. Как уточняется, предложение генпрокурора могут утвердить до конца дня.

Ранее во время протестов представители абхазской оппозиции заблокировали Гумистинский мост, через который проходит основная трасса республики. Протестующие требовали освободить из изолятора временного содержания несколько активистов. Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, которое Абхазия подписала с Россией 30 октября.

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