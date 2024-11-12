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09:47, 12 ноября 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации для украинской армии

Генштаб ВСУ: ситуация для украинской армии сложная, ВС РФ превосходят в технике
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом сообщили в Telegram-канале украинского Генштаба.

В ведомстве также признали превосходство российской армии в техническом оснащении и личном составе. Также сообщается, что российские войска непрерывно атакуют укрепления ВСУ.

Ранее Подполье сообщило об ударе по колонне с техникой ВСУ под Харьковом. Вооруженные силы России нанесли удар по колонне с помощью фугасной авиационной бомбы.

До этого Российские войска нанесли удар по военной части в Харькове. Сообщалось, что ликвидированных солдат ВСУ еще не извлекли из-под завалов.

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