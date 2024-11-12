Глава евродипломатии сравнил свою деятельность с проповедью в пустыне

Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС не перекладывать ответственность на США

Европейцы должны взять на себя ответственность за свою безопасность, а не перекладывать ее на США . С таким заявлением в интервью испанской газете El Pais выступил верховный представитель внешнедипломатической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Европа в опасности, и европейцы должны взять на себя свою ответственность. Мы не можем зависеть от настроения американских избирателей каждые четыре года», — призвал глава евродипломатии.

По мнению Борреля, лишь начало украинского конфликта убедило европейцев укреплять собственную обороноспособность. «В последние годы у меня иногда было ощущение проповеди в пустыне», — посетовал он.

Ранее Боррель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал закончить поставку обещанного ЕС одного миллиона снарядов до конца 2024 года.