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16:19, 12 ноября 2024Мир

Глава евродипломатии сравнил свою деятельность с проповедью в пустыне

Глава евродипломатии Боррель призвал ЕС не перекладывать ответственность на США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Marton Monus / Reuters

Европейцы должны взять на себя ответственность за свою безопасность, а не перекладывать ее на США . С таким заявлением в интервью испанской газете El Pais выступил верховный представитель внешнедипломатической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Европа в опасности, и европейцы должны взять на себя свою ответственность. Мы не можем зависеть от настроения американских избирателей каждые четыре года», — призвал глава евродипломатии.

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По мнению Борреля, лишь начало украинского конфликта убедило европейцев укреплять собственную обороноспособность. «В последние годы у меня иногда было ощущение проповеди в пустыне», — посетовал он.

Ранее Боррель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал закончить поставку обещанного ЕС одного миллиона снарядов до конца 2024 года.

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