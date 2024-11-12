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16:48, 12 ноября 2024Россия

Хуснуллин пообещал доложить Путину о результатах встречи с жителями Курской области

Вице-премьер Хуснуллин доложит президенту Путину о встрече с курянами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что доложил президенту страны Владимиру Путину о результатах встречи с жителями Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вице-премьер находится в приграничном российском регионе по личному поручению главы государства. Он поприсутствовал на встрече с жителями Суджанского района.

«Мы сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях», — сказал Хуснуллин журналистам.

Ранее стало известно об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. Чиновник покинул свой пост по итогам встречи руководства региона с местными жителями.

С 6 августа, по неофициальным данным, глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного ВСУ. Решение о снятии Богачева с должности в зале, где проходила встреча, сопровождалось аплодисментами.

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