Хуснуллин пообещал доложить Путину о результатах встречи с жителями Курской области

Вице-премьер Хуснуллин доложит президенту Путину о встрече с курянами

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что доложил президенту страны Владимиру Путину о результатах встречи с жителями Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вице-премьер находится в приграничном российском регионе по личному поручению главы государства. Он поприсутствовал на встрече с жителями Суджанского района.

«Мы сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях», — сказал Хуснуллин журналистам.

Ранее стало известно об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. Чиновник покинул свой пост по итогам встречи руководства региона с местными жителями.

С 6 августа, по неофициальным данным, глава муниципалитета ни разу не общался с вынужденными переселенцами из Суджанского района, атакованного ВСУ. Решение о снятии Богачева с должности в зале, где проходила встреча, сопровождалось аплодисментами.