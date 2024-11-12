Жители российского села пожаловались на восьмой за год потоп в доме

В Хабаровском крае дом заливает нечистотами восьмой раз за год

В Хабаровском крае дом восьмой раз за год затапливает сточными водами. На коммунальные аварии местные жители уже жаловались в Следственный комитет, но проблема не решилась, передает Telegram-канал Mash.

От постоянных заливов страдает село Калинка примерно в 30 километрах от Хабаровска. Возникшее в январе на поле зловонное канализационное озеро вскоре дошло до многоквартирных домов по улице Энергетиков. Ситуацию объяснили засором в трубопроводе и провели очистку аварийной системы водоотведения. Однако фекальные потопы продолжились.

Управляющая компания за сети не отвечает — работы должен осуществлять МУП «Новатор», но они еще находятся на стадии планирования. При этом, как сообщается, коммуникации уже изношены более чем на 65 процентов, их состояние признано аварийным.

В сентябре на сообщения о вечных заливах нечистотами отреагировали в Следкоме. Тем не менее дальше осмотра территории дело не пошло. За это время запах канализации из затопленного подвала добрался до первого этажа, от сырости по фасаду здания разрослась плесень, а на лестничной площадке посыпалась штукатурка.

Ранее в другом российском городе, Мурманске, коммунальщики обнаружили журчащую реку воды под жильем одного из собственников. Она образовалась после прорыва трубы. В поисках протечки пришлось буквально перекопать квартиру.