Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 12 ноября 2024Экономика

Жители российского села пожаловались на восьмой за год потоп в доме

В Хабаровском крае дом заливает нечистотами восьмой раз за год
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровском крае дом восьмой раз за год затапливает сточными водами. На коммунальные аварии местные жители уже жаловались в Следственный комитет, но проблема не решилась, передает Telegram-канал Mash.

От постоянных заливов страдает село Калинка примерно в 30 километрах от Хабаровска. Возникшее в январе на поле зловонное канализационное озеро вскоре дошло до многоквартирных домов по улице Энергетиков. Ситуацию объяснили засором в трубопроводе и провели очистку аварийной системы водоотведения. Однако фекальные потопы продолжились.

Управляющая компания за сети не отвечает — работы должен осуществлять МУП «Новатор», но они еще находятся на стадии планирования. При этом, как сообщается, коммуникации уже изношены более чем на 65 процентов, их состояние признано аварийным.

В сентябре на сообщения о вечных заливах нечистотами отреагировали в Следкоме. Тем не менее дальше осмотра территории дело не пошло. За это время запах канализации из затопленного подвала добрался до первого этажа, от сырости по фасаду здания разрослась плесень, а на лестничной площадке посыпалась штукатурка.

Ранее в другом российском городе, Мурманске, коммунальщики обнаружили журчащую реку воды под жильем одного из собственников. Она образовалась после прорыва трубы. В поисках протечки пришлось буквально перекопать квартиру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде

      Кандидат на пост главы дипломатии ЕС оценила ситуацию на фронте для Украины

      В Абхазии восстановили движение по одному из перекрытых мостов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше