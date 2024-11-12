CNN: Мелания Трамп откажется от встречи с Байденами в Белом доме

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп скорее всего откажется от встречи с четой Байденов в Белом доме, которая является важной частью традиции передачи власти от одного главы государства к следующему. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«[Супруга действующего американского лидера Джо Байдена] Джилл Байден на прошлой неделе традиционно пригласила Меланию Трамп, поскольку ее муж также пригласил избранного президента [Трампа] в Овальный кабинет, символический жест, чтобы показать стране и миру, что будет мирная передача власти», — отмечает телеканал.

В частности, супруга 47-го президента США предварительно планирует пропустить встречу из-за конфликта графиков, вызванных презентацией ее мемуаров под названием «Мелания». Однако окружение Трампа настаивает на ее участии, считая это положительным жестом со стороны новой администрации.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп проведут встречу в среду, 13 ноября. Уточняется, что 46-й и 47-й президенты США увидеться в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 по местному времени. Главной повесткой встречи станет вопрос передачи власти новой администрации, которая вступит в должность 20 января следующего года.