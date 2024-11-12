Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 12 ноября 2024Мир

Мелания Трамп откажется от встречи с Байденами

CNN: Мелания Трамп откажется от встречи с Байденами в Белом доме
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп скорее всего откажется от встречи с четой Байденов в Белом доме, которая является важной частью традиции передачи власти от одного главы государства к следующему. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«[Супруга действующего американского лидера Джо Байдена] Джилл Байден на прошлой неделе традиционно пригласила Меланию Трамп, поскольку ее муж также пригласил избранного президента [Трампа] в Овальный кабинет, символический жест, чтобы показать стране и миру, что будет мирная передача власти», — отмечает телеканал.

В частности, супруга 47-го президента США предварительно планирует пропустить встречу из-за конфликта графиков, вызванных презентацией ее мемуаров под названием «Мелания». Однако окружение Трампа настаивает на ее участии, считая это положительным жестом со стороны новой администрации.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп проведут встречу в среду, 13 ноября. Уточняется, что 46-й и 47-й президенты США увидеться в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 по местному времени. Главной повесткой встречи станет вопрос передачи власти новой администрации, которая вступит в должность 20 января следующего года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Подозрительно патриотичные велосипедисты обеспокоили власти Китая

      Валиева станет Крысиной королевой в шоу Навки

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

      Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

      Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

      Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

      Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

      В Абхазии пообещали отпустить задержанных оппозиционеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше