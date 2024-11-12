На Украине назвали возможного кандидата на должность посла в США

Председатель правления ИМП Шлинчак: Мельник может стать послом Украины в США

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник может стать новым послом республики в США. Об этом сообщил председатель правления Института мировой политики (ИМП) Виктор Шлинчак, передает РИА Новости.

«Вам же интересно, какие кандидатуры на должность посла Украины в США обсуждают? Так вот, сорока на хвосте принесла аж три фамилии, которые сейчас рассматриваются как потенциальные посланники Киева», — написал Шлинчак.

Помимо Мельника, он назвал внештатного советника главы офиса Андрея Ермака Тимофея Милованова и заместителя Ермака Игоря Жовкву.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить посла в США Оксану Маркарову после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на прошедших президентских выборах из-за недовольства части республиканцев.