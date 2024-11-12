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00:34, 12 ноября 2024Бывший СССР

Украине предложили членство в организации офицеров запаса НАТО

Минобороны Украины: Киев пригласили в организацию офицеров запаса НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Украине предложили стать ассоциированным членом CIOR, международной организации, которая объединяет офицеров запаса государств НАТО. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны Украины.

Как отметили в ведомстве, замминистра обороны Сергей Мельник обсудил с представителем CIOR Тоомасом Луманом вопросы привлечения офицеров запаса из стран НАТО к подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сфере разминирования и ремонта западной военной техники.

Международная организация, в которой представлены 34 страны, согласилась дать украинским офицерам возможность участвовать в учебных курсах.

Ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что члены НАТО уже начали признавать поражение Украины в конфликте с Россией.

ЖЗЛ
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