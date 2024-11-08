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18:04, 8 ноября 2024Мир

В США заявили об осознании членами НАТО поражения Украины

Полковник США Уилкерсон: члены НАТО признали поражение Украины в конфликте с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Члены НАТО уже начали признавать поражение Украины в конфликте с Россией. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Сигналы уже распространяются очень быстро, что Украина проиграла», — сказал отставной американский офицер,

Уилкерсон также отметил, что западные политики в нынешнем руководстве европейских стран, например, канцлер Германии Олаф Шольц, теряют свое влияние.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Евросоюзе сообщило, что европейские страны могут увеличить помощь Украине, если Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, откажется от нее.

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