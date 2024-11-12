Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 12 ноября 2024Забота о себе

После 30 лет брака женщина заподозрила измену мужа по нескольким признакам

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

За советом к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась пожилая замужняя женщина, которая заподозрила измену мужа по нескольким признакам. Ее письмо, а также полученный ответ опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, она замужем уже 30 лет, причем они с будущим мужем познакомились, когда им было по 24 года. У пары трое детей и один внук. Автор письма отметила, что трудности в отношениях с мужем начались примерно полтора года назад. «Я убеждена, что он завел роман женщиной, с которой встречался, когда еще учился в колледже. Когда ты с кем-то вместе 30 лет, замечаешь изменения в поведении, к тому же мы живем в маленьком городке, где все знают друг о друге», — объяснила женщина.

Автор письма добавила, что женщина, которую она считает любовницей супруга, тоже замужем и имеет детей. «Дошло до того, что я теперь избегаю пабов, потому что чувствую себя неловко и беспокоюсь, что люди знают что-то, чего я не знаю, и думают, что я дурочка. Муж заставляет меня чувствовать себя сумасшедшей всякий раз, как я упоминаю об этом, говоря, что мне не следует верить местным сплетням», — пожаловалась она.

Материалы по теме:
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!» Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!»Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
16 декабря 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022

В ответ Нолан отметила, что ситуация так дальше продолжаться не может. «Ему нужно либо доказать вам, что ничего не происходит, либо признаться во всем и разобраться с проблемой. Если бы я думала, что мой 30-летний брак находится в беде и мой партнер может бросить меня из-за неправдивых сплетен, я бы сделала все возможное, чтобы внести ясность», — отметила специалистка.

Для спасения брака Нолан посоветовала консультацию с семейным терапевтом. «Наступил переломный момент, вы недовольны, не доверяете ему — скажите, что уйдете от него до тех пор, пока он не будет готов к честному разговору. Я знаю, что столкнуться с тем, что ваш брак может распасться — это больно и страшно, но вы не можете прожить свою жизнь так», — заключила она.

Ранее психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. Они заверили, что пережить расставание можно в том случае, если полностью прекратить общение с экс-партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона. Как Москва отреагировала на инцидент?

      Звезда хоккея совратила подопечную

      После 30 лет брака женщина заподозрила измену мужа по нескольким признакам

      В США задумались о противодействии политике Трампа

      В США выразили надежду на переговоры Трампа и Путина по Украине

      Россия и Финляндия раскрыли возможные сроки открытия границы

      В Госдуме назвали заявления Трампа до вступления в должность несущественными

      Экс-депутат Рады призвал США и Россию к переговорам по Украине

      Украину обвинили в разворовывании более половины помощи и призвали Запад провести аудит

      В МИД обвинили западные страны в лицемерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше