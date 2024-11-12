Раскрыта предполагаемая стоимость роскошного маникюра Инстасамки

Обучающий мастер маникюра Валерия Манджиева раскрыла предполагаемую стоимость роскошного маникюра российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».
Так, эксперт проанализировала образы исполнительницы, в которых она привлекает внимание чересчур длинными разноцветными ногтями. По словам специалистки, маникюр с нестандартной формой и материалами может обойтись от 10 до 20 тысяч рублей. «Если ногти создаются специально для образа с использованием уникальных техник или материалов, цена может возрасти до 30 тысяч рублей и выше», — подчеркнула она.
Также Манджиева рассказала, что цена на грим тела, который Инстасамка также использовала в своих образах, может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей и выше. «Итого полный образ может стоить в районе 25 000–70 000 рублей или больше, если он создается топ-мастерами», — заключила собеседница издания.
В октябре одна деталь на фото Инстасамки в откровенном наряде смутила фанатов. 24-летняя исполнительница предстала в черной облегающей футболке и сетчатых колготках, поверх которых надела розовые кружевные шорты.