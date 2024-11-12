Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:52, 12 ноября 2024Ценности

Раскрыта предполагаемая стоимость роскошного маникюра Инстасамки

Мастер маникюра Манджиева: маникюр Инстасамки может стоить 30 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @instasamka

Обучающий мастер маникюра Валерия Манджиева раскрыла предполагаемую стоимость роскошного маникюра российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Так, эксперт проанализировала образы исполнительницы, в которых она привлекает внимание чересчур длинными разноцветными ногтями. По словам специалистки, маникюр с нестандартной формой и материалами может обойтись от 10 до 20 тысяч рублей. «Если ногти создаются специально для образа с использованием уникальных техник или материалов, цена может возрасти до 30 тысяч рублей и выше», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Также Манджиева рассказала, что цена на грим тела, который Инстасамка также использовала в своих образах, может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей и выше. «Итого полный образ может стоить в районе 25 000–70 000 рублей или больше, если он создается топ-мастерами», — заключила собеседница издания.

В октябре одна деталь на фото Инстасамки в откровенном наряде смутила фанатов. 24-летняя исполнительница предстала в черной облегающей футболке и сетчатых колготках, поверх которых надела розовые кружевные шорты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Подозрительно патриотичные велосипедисты обеспокоили власти Китая

      Валиева станет Крысиной королевой в шоу Навки

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

      Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

      Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

      Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

      Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

      В Абхазии пообещали отпустить задержанных оппозиционеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше