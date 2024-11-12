Росгвардейцы досмотрели 150 домовладений в ЛНР и изъяли оттуда оружие

Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы из 150 домовладений в ЛНР

Росгвардейцы досмотрели свыше 150 домовладений в Луганской народной республике (ЛНР), изъяв оттуда оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, комплексное профилактическое мероприятие по выявлению и изъятию оружия и боеприпасов из незаконного оборота прошло в одном из населенных пунктов региона. Было досмотрено свыше 150 домовладений, 50 машин и 85 граждан.

Обнаруженные в ходе мероприятия предметы переданы в МВД для дальнейшего разбирательства.

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