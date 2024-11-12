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12:55, 12 ноября 2024Силовые структуры

Россияне предстанут перед судом за нападение на свадебный автобус в Подмосковье

Три россиянина пойдут под суд за нападение на свадебный автобус
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Московской области предстанут перед судом три россиянина, обвиняемых в нападении на свадебный автобус, в результате которого пострадали дети. Об этом во вторник, 12 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемым предстоит отвечать о хулиганстве, совершенном группой лиц и повлекшим травмирование потерпевших.

30 августа обвиняемые на Infiniti перегородили дорогу свадебному автобусу из-за того, что их подрезал его водитель. Они стали бить стекла, после чего обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись. Осколки стекла попали в салон, в результате чего пострадали пассажиры, среди которых были несовершеннолетние.

Вскоре силовики задержали подозреваемых в кальянной города Щелково. Троим было предъявлено обвинение, после чего их отправили в СИЗО.

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