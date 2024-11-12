Рысенок неожиданно зашел в магазин, застал врасплох россиян и попал на видео

Рысенок зашел в магазин и попал на видео очевидцев в Приморье

Рысенок неожиданно зашел в магазин, застал врасплох россиян и попал на видео. Запись публикует приморский Telegram-канал Svodka25.

Предполагается, что дикая кошка вышла к Лучегорску в поисках еды. Местные жители остановились в дверях магазина, увидев под прилавками детеныша с острыми пятнистыми ушками.

На видео запечатлели испуганную рысь, которая в этот момент оглядывалась по сторонам, стоя около кассы. За кадром также слышны голоса людей, которые пытаются понять, как животное попало в магазин.

Ранее бизнесмен и волонтер из Прибайкалья нашел в тайге раненого рысенка. Он вылечил его и приютил. Помимо этого, россиянин начал снимать видео с диким животным, который очень похож на обычного домашнего котенка.

Незадолго до этого также стало известно о лисе, которая на Сахалине неожиданно пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращению их ждал неожиданный сюрприз — лиса в салоне машины.