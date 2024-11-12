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10:04, 12 ноября 2024Наука и техника

Стал известен срок запуска российского радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 3

РКС: радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 3 запустят в 2026 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №3 планируется запустить в 2026 году. Соответствующий срок ТАСС стал известен из доклада директора проектов по созданию систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — заместителя генерального конструктора холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрея Емельянова.

В ходе выступления на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Емельянов отметил, что запуск пары космических аппаратов ДЗЗ «Ресурс-ПМ» и гидрометеорологического спутника «Электро-Л» №5 состоится в 2025 году.

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В октябре агентство со ссылкой на источник в российской космической отрасли сообщило, что второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», предназначенный для мониторинга Северного морского пути, планируется запустить 30 ноября с космодрома Восточный.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №1 прошел летные испытания.

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